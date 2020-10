Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche des PK Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stadtgebiet und Ortsteile Montag, 05.10.20, 07.00 Uhr - Mittwoch, 07.10.20, 15.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Die Steigerung der Verkehrssicherheit ist ein erklärtes Ziel der polizeilichen Arbeit. Die Reduzierung von Verkehrsunfällen mit tödlich oder schwerverletzten Personen steht dabei in einem besonderen Fokus. Risikobehaftetes Verhalten, wie Geschwindigkeitsüberschreitung, Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen, aber auch personenbezogene Eignungsmängel, wie die Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen. Aus diesem Grund führt das Polizeikommissariat Bad Gandersheim in der 41. Kalenderwoche eine Verkehrssicherheitswoche im Hinblick auf die Hauptunfallursachen durch. In der Zeit von Montag, 05.10.20, 07.00 Uhr bis Mittwoch, 07.10.20, 14.00 Uhr stellten die Beamten der Polizei Bad Gandersheim mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion Göttingen und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim 45 Geschwindigkeitsverstöße fest, viermal wurde verbotswidrig das Mobiltelefon während der Fahrt benutzt und 14 Verstöße gegen die Anschnallpflicht wurden geahndet. Zudem wurden drei Kraftfahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, bzw. Alkohol ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führten. Gegen diese drei Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

