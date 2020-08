Polizei Essen

POL-E: Essen: Straßenraub mit Messer - Zeugensuche

Essen (ots)

45136 E-Bergerhausen Nach einem Straßenraub am Freitagabend (7. August) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Gegen 23 Uhr saßen drei junge Männer auf einer Parkbank auf dem Spielplatz im Walpurgistal. Vier Unbekannte traten an die 18 bis 20 Jährigen heran. Sie sperrten den Freunden den Fluchtweg ab bedrohten sie mit einem Messer. Unter diesem Druck nahmen ihnen die Kriminellen unter anderem Bauchtasche, Zigaretten und Cappy weg. Das Quartett rannte mit der Beute über die Eschenstraße in Richtung Stadtwaldplatz davon. Sie können wie folgt beschrieben werden: Einer von ihnen ist zirka 18 Jahre alt und ungefähr 1,85 bis1,9 Meter groß. Er hat ein deutsches Aussehen, sehr kurze Haare und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt. Seine Mittäter sind ebenfalls zirka 18 Jahre alt und um die 1,8 Meter groß. Sie sollen ein südländisches Aussehen, dünne Staturen und schwarze Haare haben. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

