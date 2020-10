Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlüssel und Bargeld entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Leinsestraße, Mittwoch, 30.09.20, 16.00 Uhr - Freitag, 02.10.20, 08.00 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Deinstag, 06.10.20 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim ein Diebstahl aus einem Geschäftshaus in Kreiensen, in der Leinestraße gemeldet. Der oder die Täter verschafften sich in dem Zeitraum Mittwoch, 30.09.20, 16.00 Uhr bis Freitag, 02.10.20, 08.00 Uhr Zugang zu den Geschäftsräumen eines in der Leinestraße ansässigen Handwerksbetriebes und entwendeten dort Schlüssel und Bargeld in Höhe von ca. 600,- EUR. Zeugen, die in dem besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

