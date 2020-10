Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Mühlenanger; Dienstag, 06.10.2020, 08:50 Uhr bis 20:00 Uhr

NORTHEIM (TH) Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Mühlenanger" in Northeim ist es am Dienstag, 06.10.2020, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 20:00 Uhr gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Pkw einer 25-jähr. Frau aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme konnte an dem beschädigten Pkw weißer Lackabrieb des verursachenden Pkw festgestellt werden. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 500,--- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den verursachenden Pkw geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

