Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Fliederstraße; Montag, 05.10.2020, 16:00 Uhr bis Dienstag, 06.10.2020, 09:30 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Zeit von Montagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, ist es in der Fliederstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Pkw gekommen. Der Polizei Northeim sind bislang sechs Pkw bekannt, die durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt worden sind. Dadurch entstand ein Sachschaden i. H. v. mehreren tausend Euro. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

