POL-UL: (HDH) Gerstetten - Trickdiebe machen Beute

Eine Seniorin ging am Dienstag Trickdieben im Raum Gerstetten auf den Leim.

Zwischen 14 und 14.30 Uhr wurde die 86-Jährige von einem unbekannten älteren Mann angesprochen. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch und gelangte in die Wohnung. Kurze Zeit später kam eine unbekannte Frau in die Wohnung. Sie gab vor zu dem Mann zu gehören. Als die Unbekannten gegangen waren, stellte die Seniorin das Fehlen von Bargeld fest. Der Polizeiposten Gerststetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Dieben. Der Mann soll etwa 70-80 Jahre alt gewesen sein, die Frau etwa 40-50 Jahre. Unterwegs waren sie wohl mit einem weißen Kleinwagen mit Wiesbadener Kennzeichen.

