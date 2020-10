Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Automatenaufbruch misslingt

Mit Wunderkerzen versuchte ein Unbekannter am Freitag in Westerheim einen Automaten zu knacken.

Kurz vor 1 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Zigarettenautomaten in der Straße "Am Vogelherd". Feuerwehr und Polizei rückten aus. Ein Unbekannter hatte mehrere Wunderkerzen in den Automaten gesteckt und angezündet. Er versuchte wohl dadurch den Automaten zu öffnen und an den Inhalt zu gelangen. Das misslang. Zu einer weiteren Brandausdehnung kam es nicht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer erloschen. Dennoch blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro zurück.

