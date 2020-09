Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei nimmt verdächtigen Randalierer vorläufig fest

Knapp 20 Autos und ein Haus soll am Donnerstag ein 29-Jähriger im Rausch beschädigt haben.

Gegen 4.30 Uhr sei der Mann zu Fuß in der Adler- und in der Felsenstraße in Richtung Brenzpark gegangen. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei, wie er mit Steinen auf Autos einschlug, diese zerkratzte und Spiegel abtrat. Mehrere Streifen suchten nach dem Verdächtigen. Am Bahnhof trafen Polizisten auf den mutmaßlichen Täter. Sie nahmen den Berauschten mit zur Wache. Nach der Durchführung erster Maßnahmen, zu der auch eine erkennungsdienstliche Behandlung gehört, wurde er entlassen. Seinem Strafverfahren sieht er auf freiem Fuß entgegen. Die Heidenheimer Polizei hat bislang Erkenntnisse über 18 beschädigte Autos und eine beschädigte Scheibe eines Gebäudes. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen sollen sich bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 melden. Die genaue Schadenshöhe weiß die Polizei derzeit noch nicht. Sie könnte durchaus im fünfstelligen Bereich liegen.

