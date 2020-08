Polizei Hagen

POL-HA: 22-Jähriger leistet Widerstand

Hagen (ots)

Sonntag (30. August) wurde die Polizei gegen 03:40 Uhr aufgrund einer Ruhestörung in die Rembergstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus fand eine Feier mit mehreren Gästen statt. Unter diesen war ein 22-Jähriger, der sich nach Eintreffen der Beamten aggressiv gegenüber anderen Gästen und der Polizei verhielt. Der Mann wurde durch die Wohnungsinhaberin gebeten zu gehen, er weigerte sich jedoch zunächst und kam der Aufforderung nur widerwillig nach. Die Polizei erteilte dem Hagener im weiteren Verlauf einen Platzverweis für die gesamte Straße. Er kehrte jedoch kurze Zeit später wieder in diese zurück. Deshalb entschieden die Beamten, ihn zur Verhinderung von Straftaten (Hausfriedensbruch) und zur weiteren Störung der Nachtruhe in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann sperrte sich durchgehend gegen die Maßnahmen und beleidigte sie mehrfach. Die Polizeibeamten blieben dienstfähig. Der 22-Jährige erhält eine Anzeige.

