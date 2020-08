Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Michelbach: Tier ausgewichen - Mauer getroffen

Ein 19-jähriger Opelfahrer war am Mittwochnacht gegen 21:30 Uhr auf der L1055 in Richtung Rauhenbetzingen unterwegs. Im Bereich einer Kurve lief ein Tier auf die Fahrbahn. Der Autofahrer wich dem Tier aus und prallte dabei gegen eine Betonmauer. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ungefähr 8000 Euro.

Gaildorf: Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein Lkw-Fahrer einen Dachbalken sowie eine Dachrinne einer Scheune in der Johanna-Bott-Straße. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf bittet unter Telefonnummer 07971 950910 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell