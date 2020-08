POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erneute Welle von betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter, Diebstahlsdelikte, Verkehrsunfälle, Brand einer Gartenhütte u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Erneute Welle von betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter

Zahlreiche Anrufe von falschen Polizeibeamten gingen in den letzten Tagen beim Polizeipräsidium Aalen, insbesondere im Rems-Murr-Kreis ein. Alleine am gestrigen Mittwoch meldeten sich 15 Personen, die einen solchen betrügerischen Anruf erhielten und richtigerweise die echte Polizei verständigten. Die Polizei geht davon aus, dass das Dunkelfeld sehr groß ist und deutlich mehr Haushalte entsprechende Anrufe erhielten. Trotz vieler Warnungen in der Vergangenheit gilt weiterhin:

++ Seien Sie kritisch bei Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, bei denen insbesondere vor Einbrechern in der Nachbarschaft gewarnt wird!

++ Die Polizei wird Sie niemals über Vermögenswerte ausfragen oder dazu auffordern, Geld von der Bank abzuheben oder Bargeld und Wertgegenstände der Polizei zu übergeben, um diese in Sicherheit zu bringen.

++ Seien Sie kritisch, wenn Sie aufgefordert werden, über einen Sachverhalt mit niemandem zu sprechen!

++ Im Zweifel sollten Sie auflegen und über Notruf 110 oder die öffentlich bekannte Rufnummer des örtlichen Polizeireviers bei der Polizei anrufen sowie Verwandte oder Bekannte vom Anruf informieren.

++ Sollten Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden sein, sollten Sie dies unbedingt der Polizei melden. Es gibt keinen Grund sich zu schämen!

++ Informieren und warnen Sie Senioren in Ihrem sozialen Umfeld vor der Betrugsmasche. Die Täter rufen gezielt ältere Mitbürger an.

++ Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen!

Urbach: Sitzbank entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagabend entwendeten bisher unbekannte Diebe eine rote Sitzbank, die in der Beckengasse vor einem Ladengeschäft abgestellt war. Die Bank hat einen Wert von rund 1000 Euro. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Sitzbank nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Plüderhausen: Vorfahrt missachtet

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr in der Hauptstraße. Ein 81 Jahre alter Smart-Fahrer wollte von der Schulstraße auf die Hauptstraße einfahren und übersah hierbei eine von links kommende 54-jährige Fahrerin eines VW Busses. Es kam zum Unfall im Einmündungsbereich, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Winterbach: Fahrrad entwendet

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag entwendete ein bisher unbekannter Dieb ein Fahrrad der Marke Haibike, das am Winterbacher Bahnhof vor einer Gaststätte abgestellt war. Hierbei handelt es sich um ein dunkelgrünes Pedelec mit der orangenen Aufschrift Haibike. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Pkw contra Omnibus

Eine 62 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:20 Uhr die Landesstraße 1150 von Alfdorf-Hellershof kommend in Richtung Welzheim entlang. Auf Höhe der Windkraftanlage bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 66-jährige Omnibusfahrer aufgrund eines im Straßengraben stehenden Pkw abbremste und fuhr diesem auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der VW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach-Oeffingen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte, rund 25.000 Euro Sachschaden und vier beteiligte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich Ludwigsburger Straße / Oeffinger Straße. Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 7:30 Uhr die Ludwigsburger Straße in Richtung Neckarrems entlang und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgrund einer roten Ampel anhielten. Er fuhr zunächst auf den vor ihm stehenden VW Golf einer 31-jährigen Frau auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Audi A7 eines 43-Jährigen aufgeschoben und der Audi wiederum auf den davorstehenden Ford eines 44 Jahre alten Mannes. Die Fahrerin des VW Golf erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, ihre 27-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Pkw des Unfallverursachers, als auch der Audi und der Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste zeitweise vollgesperrt werden.

Backnang: Gas ausgetreten

Auf einer Baustelle in der Schöntaler Höhe trat am Mittwoch gegen 22.35 Uhr aus einer beschädidgten Gasleitung Gas aus. Anwohner hatten dies bemerkt und die Rettungsdienste alarmiert. Es waren Mitarbeiter des Energieversorgers sowie die Feuerwehr im Einsatz, die das Leck abdichteten. Während dieser Arbeiten war die Straße gesperrt.

Backnang: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr die Weissacher Straße. Bei der Herzogstraße fuhr er infolge Unachtsamkeit einem vorausfahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden VW-Bus hinten auf. Der 24-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Fellbach: E-Scooter übersehen

Eine 40-jährige Fahrerin eines VW Polo bog am Mittwoch gegen 22.25 Uhr von der Täschenstraße in die Stuttgarter Straße ab. Hierbei übersah sie einen von rechts querenden E-Scooter-Fahrer. Dieser konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und verletzte sich beim Unfall leicht. Der 60-jährige verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Althütte: Brand einer Gartenhütte

Die örtliche Feuerwehr war am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit 4 Fahrzeugen und 25 Kräften im Löscheinsatz. Es hatte in der Straße Im Wengert eine Gartenhütte Feuergefangen, die dabei ausbrannte und ein Schaden von 15000 Euro entstand. Verletzt gab es kein. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Derzeit wird geprüft, ob ein technischer Defekt an einer installierten Photovoltaikanlage vorgelegen haben könnte. Die Ermittlungen dauern an.

