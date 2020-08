Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schrozberg: Verkehrsunfall auf Landesstraße

Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr kam es auf der L1001 zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Autos beschädigt wurden. In einer leichten Rechtskurve vor Schrozberg geriet der Fahrer eines Audi aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Suzukifahrer. Der Suzuki geriet ins Schleudern. Ein Mercedesfahrer, welcher hinter dem Suzuki fuhr, wollte diesem ausweichen und stieß mit dem entgegenkommenden Audifahrer zusammen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 75.000 Euro. Die drei Fahrer mussten leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die L1001 musste kurzfristig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen führt zu einem zweiten Unfall

In der Geschwister-Scholl-Straße kam es am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige VW-Fahrerin bog von der Geschwister-Scholl-Straße in die Ellwanger Straße ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Fiat-Lenker. Die beiden Autofahrer wurden durch den Crash leicht verletzt. Hinter dem Fiat-Fahrer fuhren ein 65-jähriger VW-Fahrer und eine 30-jährige Ford-Fahrerin . Als der VW-Fahrer aufgrund des Verkehrsunfalls bremsen musste, erkannte dies die 30-jährige Frau zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf den VW auf. Durch die beiden Unfälle entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 13500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell