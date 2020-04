Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ruhestörender Lärm mit Folgen in Schortens - Jugendliche beleidigt kontrollierende Beamte

Schortens (ots)

Am Montagabend, 27.04.2020, erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere laute Mädchen, die am Bahnhof in Schortens rumbrüllen wurden. Außerdem sollen sie die Mindestabstände nicht einhalten werden. Gegen 21:40 Uhr konnten die eingesetzten Beamten in der Menkestraße drei Mädchen in einem Alter von 17 Jahren kontrollieren. Zum Zeitpunkt der Kontrolle wurden die Abstände eingehalten, jedoch wurde eine aus Schortens kommende Jugendliche gegenüber den Beamten gleich ausfallend, indem sie die Beamten beleidigte. Kurze Zeit später wurde das gleiche Mädchen und zwei der anderen anlässlich einer angezeigten Ruhestörung erneut angetroffen, so dass gegen die aus Schortens kommenden Jugendlichen entsprechende Verfahren eingeleitet wurden.



