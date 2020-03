Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

57537 Wissen, Bahnhofstr. 55 (ots)

Am Di., 10.03.2020, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Skoda Octavia die B 62 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Wissen. Zur gleichen Zeit befuhren ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf und folgend ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Tiguan die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 57-jährige Skoda-Fahrer geriet in Höhe des Bauhofs Wissen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw VW Golf des 37-Jährigen. Der nachfolgende 55-Jährige konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Golf auf. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt; an allen PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

