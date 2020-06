Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Gemeinde Großenkneten Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, d. 13.06.2020, gegen 14:50 Uhr kontrollieren Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw auf der Vechtaer Straße in Ahlhorn. Fahrzeugführer des Opel mit dem Kennzeichen aus Vechta ist ein 24-jähriger Litauer mit Wohnsitz in Ahlhorn. Er händigt den Beamten einen litauischen Führerschein aus. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme ergeben sich Verdachtskriterien einer Totalfälschung des Führerscheines. Ein hinzugezogener Dokumentenprüfer der Autobahnpolizei bestätigt diese. Der falsche Führerschein wird beschlagnahmt, dem litauischen Fahrzeugführer wird die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bekannt gegeben. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell