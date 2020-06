Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hatten, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020, um 14:50 Uhr ist es in Hatten auf der Huntloser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 27jähriger Skodafahrer, whf. in Hatten, befuhr die Huntloser Straße in Richtung Kirchhatten als aus der Straße Am alten Feuerwehrhaus ein 83jähriger Audifahrer, whf. in Oldenburg, auf die Huntloser Straße einfuhr. Dieser missachtete dabei die Vorfahrt des Skodas und es kam zum Zusammenstoß. Ein 27jähriger Beifahrer, whf. in Hatten, im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro.

