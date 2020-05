Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichtere Verletzungen zog sich eine 60-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Karlsruhe zu. Die Frau war gegen 12.40 Uhr mit ihrem Roller auf der Hais-und-Neu-Straße unterwegs. An der Einmündung der Tullastraße bremste sie an der Ampel bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 45-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Roller auf. Bei dem Sturz verletzte sich die 60-Jährige. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell