Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Vorfahrt missachtet

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Auto-Fahrern. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer war auf dem Silcherweg in Bretten unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Melanchthonstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 39-jährigen Audi-Fahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Audi-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

