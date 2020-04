Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Missglückte Flucht über die Gleise

Koblenz (ots)

Zwischen einem 27-jährigen Mann und zwei Mitarbeitern der DB Sicherheit, welche am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr den Hauptbahnhof Koblenz bestreiften, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Gleich nach Erkennen hatte der junge Mann begonnen die beiden Bahnsicherheitsmitarbeiter unflätig zu beleidigen und sie mit dem Tode zu bedrohen. Die Person war der Sicherheitsstreife bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Sie forderten den alkoholisierten Mann auf, den Bahnhof zu verlassen. Stattdessen enteilte er in Richtung Bahnsteig 3 und überquerte leichtsinnig und widerrechtlich die Gleise zu Bahnsteig 4. Während der Flüchtige immer noch die an Bahnsteig 3 zurückgebliebene Bahnsicherheitsmitarbeiter beschimpfte, erreichte eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei den Bahnsteig 4. Auch gegenüber den Bundespolizisten verhielt er sich unkooperativ. Schließlich wurde der Mann zur Wache verbracht. Nach Feststellung seiner Personalien konnte er die Dienststelle verlassen. Es erwarten ihn nun Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie unerlaubter Gleisüberschreitung.

