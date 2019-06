Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen für versuchten Wohnungseinbruch gesucht

Hamm-Mitte (ots)

In eine Wohnung an der Lohauserholzstraße unweit der Bogenstraße versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 16. Juni, 7 Uhr, und Freitag, 21. Juni, 19 Uhr, einzubrechen. Die Einbrecher machten sich am Schloss der Wohnungseingangstür zu schaffen und hinterließen einen geringen Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell