Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020, um 22:30 Uhr ist es in Wildeshausen an der Kreuzung Zeppelinstraße/ Reepmoorsweg zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 18jähriger Audifahrer aus Harpstedt befährt den Reepmoorsweg stadteinwärts. An der Kreuzung Zeppelinstraße missachtet er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 24jährigen Opelfahrers aus Wildeshausen. Es kommt zum Zusammenstoß in dessen Folge der Opelfahrer von der Fahrbahn abkommt und einen Stromkasten beschädigt. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

