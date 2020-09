Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei

Mutmaßlicher Messerstecher in Haft.

Ulm (ots)

Wie bereits mitgeteilt (siehe Pressemitteilung vom 23.09.20: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4714884) kam es am Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der ein 39-Jähriger einen 19-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragte einen Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung beim Amtsgericht. Der zuständige Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 39-Jährigen. Der befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

