POL-UL: (UL) Laichingen - Unliebsame Gäste

Am Mittwoch wollten zwei alkoholisierte Männer ein Bistro in Laichingen nicht verlassen.

Gegen 23 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Zwei alkoholisierte Männer befanden sich in einem Gastronomiebetrieb in der Feldstetter Straße. Die waren wohl aggressiv und wollten die Gaststätte nicht verlassen. Zwei Polizeistreifen fuhren an. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die beiden 67 und 34 Jahre alten Männer vor Ort. Zunächst waren die Beiden uneinsichtig und zeigten sich aggressiv. Nach der Erteilung eines Platzverweise verließen sie die Örtlichkeit.

