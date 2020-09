Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Setzingen - Sattelzug übersehen

Schwere Verletzungen erlitt ein 25-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstag bei Setzingen.

Wie die Polizei mitteilt fuhr der 25-Jährige gegen 3.45 Uhr von Ballendorf in Richtung Setzingen. Eine Kreuzung wollte der Fahrer des Mazda überqueren. Von links aus Richtung Hausen kam ein MAN Sattelzug. Der hatte Vorfahrt. Der Mazda Fahrer übersah ihn wohl und fuhr los. Der 52-jährige Laster konnte nicht mehr anhalten und die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug herausschneiden. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße 1079 war an der Unfallstelle bis etwa 8 Uhr voll gesperrt.

