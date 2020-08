Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Trunkenheitsfahrt endet mit Blutentnahme

Ludwigsburg (ots)

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird sich eine 54-jährige Autofahrerin verantworten müssen, die am Mittwoch gegen 11:55 Uhr auf der Wilhelm-Haspel-Straße in Sindelfingen-Ost unterwegs war. Von der Mahdentalstraße kommend fuhr die 54-jährige VW-Lenkerin in Richtung Arthur-Gruber-Straße. Zwischen der Albrecht-Dürer-Straße und dem Schwalbenweg wechselte die Autofahrerin plötzlich auf die linke Fahrbahnseite. Als sie dort anschließend mit ihrem VW teilweise den Gehweg und die Fahrbahn befuhr, kam ihr auf der Wilhelm-Haspel-Straße eine 38-jährige Dacia-Lenkerin entgegen. Als die 38-jährige Frau den VW auf ihre Seite erkannte, leitete sie umgehend ein Ausweichmanöver ein. Trotz dieser Maßnahme konnte ein Zusammenstoß der beiden Autos nicht mehr verhindert werden. Obwohl die Kollision mit mutmaßlich geringer Geschwindigkeit stattfand, entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben allerdings noch fahrbereit. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten hinzugezogene Polizeibeamte, dass die 54-jährige VW-Lenkerin zunächst auf dem Fahrersitz ihres Wagens schlief und nach Alkohol roch. Nachdem sie geweckt worden war, musste sie sich hierauf einem Atemalkoholtest und schließlich auch einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und die 54-Jährige musste zur Ausnüchterung bis zum Abend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen bleiben.

