Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gestohlen und geschubst

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr kam es vor einem Warengeschäft in der Ludwigsburger Bahnhofstraße zu einem Gerangel zwischen einem Ladendetektiv und einer etwa 40 Jahre alten Frau. Der Ladendetektiv hatte die Frau kurz zuvor auf einen vermutlich von ihr zusammen mit ihrem schätzungsweise 16-jährigen Begleiter begangenen Ladendiebstahl angesprochen und ihre Handtasche festgehalten. Daraufhin schubste die Tatverdächtige den Ladendetektiv weg und konnte so zusammen mit ihrem Begleiter flüchten. Die Handtasche ließ sie zurück. In der Handtasche konnten nicht bezahlte Waren, wie Parfüm, eine Sonnenbrille und Deko-Artikel, entdeckt werden, deren Wert sich auf einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag beläuft. Dem Anschein nach könnte es sich bei den beiden Unbekannten um Mutter und Sohn handeln. Die Frau trug schwarze Leggins, ein schwarzes Kleid, ein schwarzes Kopftuch sowie orangefarbene Flip-Flops. Ihr Begleiter trug eine schwarze Jogginghose, ein weißes T-Shirt mit adidas-Streifen sowie eine Bauchtasche. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Entsprechende Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 07141 18-9 entgegen.

