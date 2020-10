Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, L 557 zwischen Hettensen und Lödingsen; Dienstag, 06.10.2020, 16:20 Uhr

HARDEGSEN (TH) Am Dienstagnachmittag befuhr eine 24-jähr. Frau aus einem Hardegser Ortsteil die L 557 aus Richtung Lödingsen in Fahrtrichtung Hettensen. In einem Kurvenbereich geriet die junge Frau auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Hierbei wurde sie leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Uniklinik Göttingen verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden i. H. v. über 2000,--- Euro.

