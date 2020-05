Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Aufbruch eines Pkw ***Zeugen gesucht***

Kadenbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 27.05.2020 um 20.00 Uhr bis Donnerstag, den 28.05.2020 um 12.00 Uhr, wurde versucht einen Pkw BMW aufzubrechen, welcher in der Römerstraße 74 in 56337 Kadenbach auf dem Parkplatz bei der dortigen Volksbank abgestellt war. Dem oder den Tätern gelang es nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Bei dem Versuch wurde jedoch das Schloss der Beifahrertüre beschädigt. Darüber hinaus riss die Scheibe der Beifahrertüre. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

