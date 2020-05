Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Montag, den 18.05.2020, gegen 16:10 Uhr, befuhr der 13-Jährige Fahrradfahrer den Kreuzungsbereich Lerchenstraße/Westerwaldstraße in der Ortslage Montabaur-Horressen. Mehrere Fahrzeuge hielten auf der Westerwaldstraße in beiden Fahrtrichtungen an, um den jungen Verkehrsteilnehmer in Richtung Amselstraße überqueren zu lassen. Hierbei soll ein bronzefarbenes Fahrzeug der Marke Mini aus dem Ortskern mit hoher Geschwindigkeit an den Wartenden vorbei gefahren sein. Der 13-Jährige konnte nur durch eine schnelle Ausweichbewegung einen Zusammenstoß vermeiden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.

