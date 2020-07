Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall+++

Oldenburg (ots)

+++Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall+++ Am Samstagnachmittag kommt es auf der "Westersteder Straße", kurz hinter der Ortsdurchfahrt Lindern, zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeuge schwer beschädigt werden und abgeschleppt werden müssen. Eine 58jährige Toyota-Fahrerin aus Aurich, welche mit ihrer Freundin einen Kurzurlaub im Ammerland verbringt, befährt die Straße in Richtung Ocholt. Aufgrund Ortsunkenntnis fährt sie am Zielort vorbei und möchte wenden. Hierzu will sie nach links auf einen Seitenstreifen abbiegen und vermindert die Geschwindigkeit, was durch einen nachfolgenden 49jährigen Smart-Fahrer aus der Gemeinde Apen falsch gedeutet wird, der nun zum Überholen ansetzt. Als sich die Fahrzeuge nebeneinander befinden, kommt es zum seitlichen Zusammenstoß im Frontbereich. Beide Fahrzeuge werden erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit, die Insassen bleiben, bis auf den Schrecken, unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 9000Euro und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

