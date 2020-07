Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf A 28 bei Oldenburg-Wechloy++

Oldenburg (ots)

Am 02.07.2020 um 19:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 28 Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Neuenkruge und Oldenburg-Wechloy. Dieser Streckenabschnitt weist derzeit eine längerfristige Baustelle auf, weswegen nur zwei verengte Fahrstreifen ohne Pannenstreifen vorhanden sind und die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert ist.

Kurz vor Ende der Baustelle fuhr eine 23-jährige Westerstederin mit ihrem BMW auf dem Überholfahrstreifen. Ein vorausfahrender und zum Überholen ausscherender 37-jähriger Bad Zwischenahner erkannte den von hinten herannahenden BMW zu spät und versuchte noch mit seinem Renault nach rechts auszuweichen. Es kam dennoch zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Renault konnte auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gebracht werden. Die Westerstederin prallte mit ihrem BMW nach links in die provisorische Betonleitwand und schleuderte anschließend nach rechts in den dort fahrenden Transporter eines 51-jährigen Hamburgers. Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht, in die Außenschutzplanken gedrückt und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen.

Die drei unfallbeteiligten Personen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 17.000 EUR.

Der Verkehr wurde aufgrund des blockierten Hauptfahrstreifens über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme und der Versorgung der Verletzten durch drei eingesetzte Rettungswagen wurden mehrere vorbeifahrende Pkw und Lkw wahrgenommen, die aufgrund der Enge der verbleibenden Fahrspur ihre Geschwindigkeit nicht verringerten und an der Unfallstelle vorbeirasten. Hierdurch kam es zu vermeidbaren, gefährlichen Situationen für die Rettungskräfte und die Polizei.

(741649)

