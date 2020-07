Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche am Posthalterweg +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Fachgeschäfte am Posthalterweg eingestiegen. Vermutlich in der Zeit zwischen 21 und 6 Uhr hebelten die Diebe das Fenster zum Büro eines Blumengeschäftes auf und durchwühlten mehrere Räume. Bei einem angrenzenden Zoogeschäft entfernten die Täter gewaltsam ein Fenstergitter und konnten dann das dahinterliegende Fenster aufhebeln. Im Gebäude wurden mehrere Schließfächer aufgebrochen.

Zu möglichem Diebesgut liegen der Polizei noch keine Informationen vor. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (738360, 737881)

In einem Mehrfamilienhaus an der Kanalstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zuvor (Tatzeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr), die Türen mehrerer Kellerräume aufzuhebeln. Dabei beschädigten die Täter die Türschlösser. In einem Fall gelang es den Unbekannten, den Raum zu betreten und Getränkeflaschen zu entwenden. (734349) Auch in diesem Fall hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

