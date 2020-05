Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.05.2020 -Verkehrsunfälle-

Polizei Eschwege

22-jähriger Autofahrer streift geparktes Auto; Schaden 1000 Euro

Donnerstagnachmittag gegen 14.25 Uhr streifte ein 22-jähriger Autofahrer aus Eschwege ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug beim Vorbeifahren, als er auf der Boyneburger Straße in Eschwege in Richtung Gartenstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge berührten sich im Bereich ihrer Außenspiegel die dadurch mit einem Schaden von je 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Verkehrsunfallflucht auf toom-Parkplatz; 1800 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des vergangenen Mittwochs hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege einen geparkten blauen VW Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an dem Golf wurde von dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken verursacht. Die Polizei geht hier von einem Schaden in Höhe von 1800 Euro aus. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Am gestrigen Donnerstagmorgen um 09.50 Uhr erfasste ein 39-jähriger Autofahrer aus Naumburg /Saale ein Reh, als er mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße L 3247 zwischen Herleshausen und Frauenborn unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß verendete das Tier an der Unfallstelle, am Fahrzeug des 39-Jährigen entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Poller; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Donnerstag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12.15 Uhr und 15.30 Uhr einen klappbaren Parkpoller in der Teichstraße in Großalmerode beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen. Der Schaden an dem Poller wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

63-jährige Autofahrerin touchiert geparkten Pkw; 320 Euro Schaden

Ein Sachschaden von insgesamt 320 Euro entstand am Donnerstagmittag um 12.20 Uhr in Hundelshausen, als eine 63-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen die Kasseler Straße in Richtung Witzenhausen befuhr und ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug leicht touchierte.

