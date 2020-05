Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.05.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 600 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch haben Unbekannte zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Döhlestraße in Eschwege einen geparkten Pkw beschädigt. Betroffen ist ein schwarzer Pkw Suzuki, welchen die Täter an der gesamten linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagmorgen 09.00 Uhr und Donnerstagvormittag 11.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw beschädigt. Laut der vorhandenen Spuren wurde das betroffene Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, vermutlich durch ein Unsachgemäßes Öffnen der Tür eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Dadurch entstand bei dem VW Golf am vorderen linken Kotflügel eine Delle, die seitens der Polizei auf ca. 150 Euro Sachschaden beziffert wird. Der Verursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der VW Golf stand laut der 33-Jährigen Besitzerin im Tatzeitraum zu unterschiedlichen Zeiten jeweils auf den Parkplätzen zweier Lebensmittelmärkte in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05542/927943-0 entgegen.

34-Jähriger mit entstempelten Auto im Straßenverkehr unterwegs; Anzeige

Wegen des Fahrens ohne Zulassung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz muss sich ein 34-Jähriger aus Herleshausen verantworten, nachdem er offenbar am vergangenen Sonntag mit einem Auto unterwegs war, das nicht mehr zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen war. Der 34-Jährige war gegen 18.40 Uhr dabei beobachtet worden, wie er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Herleshausen einen entstempelten Pkw in Betrieb nahm und damit davonfuhr. Die Polizei in Sontra hat nun entsprechende Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

