POL-ESW: Pressebericht vom 13.05.20

Verkehrsunfälle

Um 04:45 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege mit einem Wildschwein, das die B 27 zwischen Niddawitzhausen und Reichensachsen überquerte. Das Wildschwein überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Beim Einparken beschädigte gestern Mittag, um 13:08 Uhr, eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Gerstungen in der Friedrich-Ebert-Straße in Wehretal-Reichensachsen einen geparkten Seat Ibiza. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Beim Abbiegen von der "Großen Gasse" in die Landstraße in Ellershausen streifte gestern Vormittag, um 11:33 Uhr, ein 31-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit dem Heck eines Müllwagens den Gartenzaun des dortigen Spielplatzes sowie ein Verkehrsschild. Schaden: ca. 1500 EUR.

Unfallfluchten

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz der Kleingärtneranlage "Schützengraben im Löfflersgrund" - vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken - den neben dem Parkplatz befindlichen Maschendrahtzaun samt Pfosten, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich zwischen dem 11.05.20, 13:00 Uhr und dem 12.05.20, 12:30 Uhr.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Schildgasse in Eschwege gemeldet. Dort wurde gestern Nachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, ein geparkter schwarzer VW Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Gelenkwellen

Zwei Gelenkwellen, die von zwei Heuwendern des Typs TC 680 und TC 880 abmontiert wurden, wurden in den vergangenen Wochen entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 27.01.20 und dem 12.05.20, 16:00 Uhr im Gossmannring in Waldkappel, wo die landwirtschaftlichen Maschinen auf einem umzäunten Firmengelände abgestellt sind. Der Schaden wird mit 4000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei Eschweger unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Abend, um 22:41 Uhr, ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der die L 3245 zwischen Röhrda und Langenhain befuhr. Nach dem Aufprall lief das Wildschwein davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallort gesucht

Die Polizei in Hessisch Lichtenau sucht aktuell keinen Unfallflüchtigen, sondern stattdessen den Unfallort. Um 00:30 Uhr erschien vergangene Nacht ein 25-Jähriger aus Hessisch Lichtenau auf der Polizeistation, wo er angab, einen Unfall gehabt zu haben, jedoch nicht wisse, wo dieser gewesen sei. An seinem Fahrzeug konnte der Abdruck, möglicherweise von einer Schranke (rot-weiße-Spuren auf der Motorhaube) festgestellt werden. Auch weitere Beschädigungen im Frontbereich des Fahrzeuges deuten auf einen Unfall hin; der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Der 25-Jährige machte zunehmende "wirre Angaben" und gab selbst an, in entsprechender Behandlung zu sein, so dass er nach seiner Vernehmung mit einem Rettungswagen in das ZPP (Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie) nach Eschwege gebracht wurde. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Aufgrund der Spuren muss von einem tatsächlich stattgefundenen Verkehrsunfall ausgegangen werden, so dass die Polizei in Hessisch Lichtenau um Hinweise auf einen möglichen Unfallort unter 05602/93930 bittet.

Polizei Witzenhausen

Katze angefahren

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die L 3237 von Kleinalmerode in Richtung Witzenhausen. Kurz nach dem Ortsausgang von Kleinalmerode lief eine Katze auf die Straße und wurde von dem Pkw erfasst. Die Katze wurde dadurch schwer verletzt; am Pkw entstand Sachschaden.

zwei Verletze bei Unfall auf der B 27

35.000 EUR Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen sind die Folge eines Auffahrunfalls, der sich gestern Nachmittag auf der B 27 ereignet hat. Um 14:53 Uhr befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedland von Witzenhausen kommend in Richtung Neu-Eichenberg. Er beabsichtige dann nach rechts in einen Feldweg abzubiegen, worauf er seine Geschwindigkeit verlangsamte. Der nachfolgende Kleinbus, der von einem 47-Jährigen aus Nörten-Hardenberg gefahren wurde, registrierte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Sowohl der 50-Jährige als auch eine 44-jährige Mitfahrerin in seinem Pkw verletzten sich dabei leicht und wurden zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Gestern Abend zeigt ein 58-Jähriger aus Witzenhausen einen Vorfall an, der sich im Bereich der alten Eisenbahnbrücke in der Straße "In der Aue" in Witzenhausen ereignet hat. Gegen 18:20 war der 58-Jährige mit einem Fahrrad auf dem dortigen Radweg in Richtung Wendershausen unterwegs. In Höhe der ehemaligen Eisenbahnbrücke fiel ein ca. 2,50 Meter langer du ca. 15 cm dicker Ast von der Brücke herab und verfehlte den Radfahrer nur knapp. Der 57-Jährige konnte noch eine Person auf der Brücke sehen, jedoch nicht beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell