Polizei Eschwege

POL-ESW: Exhibitionist in Sontra +++ Kripo bittet um Hinweise zum Gartenhausbrand

Eschwege (ots)

Exhibitionist

Um 06:25 Uhr wurde heute Morgen durch eine 29-Jährige aus Sontra ein Exhibitionist im Bereich der "Breitwiesen" in Sontra bemerkt. Auf dem Verbindungsweg in Richtung Bahnhof parallel zu den Bahngleisen stand ein Mann vor ihr, der plötzlich den Pullover hochzog und die Hose herunterließ, so dass er entblößt war. Anschließend lief er in Richtung des Autohauses "Kaese" davon. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt; ca. 180 cm groß; schlanke Gestalt, dunkel gekleidet. Er trug zudem eine dunkle Wollmütze. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Brand eines Gartenhauses - Hinweis auf rotes Fahrrad

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem Brand eines Gartenhauses im Eschenweg in Eschwege vom 10.05.20 (PM v. 11.05.20) konzentrieren sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf ein rotes Damen-Trekkingrad, das unmittelbar vor Brandausbruch durch mehrere Zeugen dort gesehen wurde. Das Fahrrad war vor dem Brand an dem Gartenzaun des brandbetroffenen Anwesens angelehnt. Hinweise bitte an die Kripo in Eschwege unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell