POL-ESW: Pressebericht 14.05.2020

Verkehrsunfallflucht in BSA-Orferode; weißer Lkw flüchtig; Polizei sucht Zeugen

Mittwochmorgen um 10.30 Uhr hat in Orferode ein unbekannter weißer Lkw beim Abbiegen vom Joggeliweg nach rechts in die Martinstraße eine Natursteinmauer und eine Hecke beschädigt. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer noch ausgestiegen sein und sich die Schäden begutachtet haben, ehe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Schaden an Mauer und Hecke wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall an Schlossplatzkreuzung in Eschwege; 500 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall an der Schlossplatzkreuzung in Eschwege kam es am Mittwochnachmittag um kurz vor 17.00 Uhr. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Weißenborn fuhr auf das Auto eines 61-Jährigen aus Eschwege auf, der in der Bahnhofstraße / Ecke Schlossplatz an der roten zeigenden Ampel verkehrsbedingt halten musste. Der 24-Jährige hatte dies offenbar zu spät erkannt und fuhr auf den Pkw des 61-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos insgesamt ein Schaden von 500 Euro.

Wildunfall

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Meinhard kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 07.10 Uhr mit einem Reh. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. An dem Auto entstand ein Schaden von 1500 Euro, das Tier entfernte sich nach Kollision in die angrenzende Feldgemarkung.

