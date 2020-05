Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl/Untermeiderich/Alt-Homberg: Falsche Handwerker täuschen Rohrbrüche vor

Duisburg (ots)

Trickbetrüger haben am Montag (4. Mai) Senioren im Stadtgebiet um ihr Geld und ihren Schmuck gebracht. In Alt-Homberg und in Untermeiderich schellten zwischen neun und zehn Uhr Männer bei einer 82- und einer 85-Jährigen. Sie berichteten von angeblichen Rohrbrüchen in Nachbarshäusern und behaupteten, nun dringend das Wasser in den Wohnungen überprüfen zu müssen. Die Frauen sollten in ihren Bädern die Hähne laufen lassen. Nach den Tests verschwanden die Diebe mit der Beute. In Neumühl hat eine Unbekannte gegen 14 Uhr einen 82 Jahre alten Mann um eine wichtige Unterschrift für einen Nachbarn gebeten. Hierzu gingen sie in seine Wohnung. Als die Frau weg war, bemerkte der Senior, dass ihm Geld fehlt.

