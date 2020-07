Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebesgut im Kinderwagen versteckt +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei zu einem Lebensmitteldiscounter an der Wilhelmshavener Heerstraße gerufen. Dort war es nach Zeugenangaben zuvor zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Ein 42-jähriger Mitarbeiter schilderte den Beamten, dass eine Kundin gegen 12.30 Uhr den Markt betreten habe. Die Frau sei mit einem Kinderwagen durch das Geschäft gelaufen und habe dabei mehrere Waren in ihrem Kinderwagen versteckt. Kurz darauf habe die Frau einige Lebensmittel an der Kasse bezahlt und sei anschließend mit weiteren unbezahlten Waren, die noch im Kinderwagen lagen, in Richtung Ausgang gegangen. Als sich der 42-Jährige der Frau in den Weg stellte, habe diese ihm den Kinderwagen mehrmals gegen die Beine geschoben. Der Mann wurde dabei leicht verletzt; er konnte die Kundin jedoch aufhalten und die Polizei alarmieren.

Die Beamten entdeckten in dem Kinderwagen - neben einem neun Monate alten Kind - mutmaßliches Diebesgut im Wert von 15 Euro. Gegen die 23-jährige Frau wird nun ermittelt. (730178)

