Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruch

Kenn (ots)

Im Zeitraum vom 18.-19.08.2020 kam es in der Neuwies in Kenn vermutlich zur Tageszeit zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Dabei gelangen die (oder der) Täter über den rückwärtigen Garten auf die Terrasse und scheiterten mutmaßlich an der einbruchshemmenden Terrassentür. Die Polizei rät weiterhin bei Verlassen des Hauses die Fenster und Türen geschlossen zu halten und bei mittel- oder längerfristigem Fernbleiben die Nachbarschaft zu sensibilisieren.

