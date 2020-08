Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung

Trier (ots)

Ein Busfahrer der Stadtwerke Trier wurde am Morgen des 19.08.20 gg. 08:25 Uhr Geschädigter einer Körperverletzung in der Saarstraße. Der Linienbus hatte an der "Haltestellte Gilbertstraße" angehalten, um Fahrgäste in den Bus einsteigen zu lassen, als plötzlich ein unbekannter Mann ans Fahrerfenster herantrat, klopfte und dem Busfahrer anschließend mit dem Handrücken gegen die Stirn schlug. Anschließend entfernte sich der Mann von der Tatörtlichkeit.

