Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an LKW

Saarburg-Beurig (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.08.2020, 15:30 Uhr bis 20.08.2020, 09:45 Uhr kam es zur Sachbeschädigung an einem blauen LKW mit Trierer Zulassung in Saarburg-Beurig. Bei dem LKW, der in einem gewerblich genutzten Innenhof in der Straße "Im Taubhaus" abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter Zucker in den Tank gekippt. Da der Geschädigte den Vorgang zunächst nicht bemerkte und den Motor startete, ist von einem Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich auszugehen.

Die Polizei Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel: 06581-91550.

