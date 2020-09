Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschwisterstreit endet im Krankenhaus

53881 Euskirchen- Stotzheim (ots)

Samstagabend (21.18 Uhr) gerieten in einer Wohnung auf der Marsstraße zwei Brüder in einen verbalen Streit. Dieser endete in einer handfesten Schlägerei zwischen den Geschwistern. In deren Verlauf ging eine Terrassentür zu Bruch. Ein Rettungswagen brachte den 30- Jährigen in ein Krankenhaus. Der 26- Jährige Bruder wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

