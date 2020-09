Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub an einem Geldautomaten

53881 Euskirchen (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020 gegen 22.00 Uhr wurde ein 19-jähriger Mann aus Euskirchen von einem unbekannten männlichen Täter mit einer Schusswaffe an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Euskirchen-Flamersheim bedroht. Nachdem das Opfer genötigt wurde am Automaten Geld abzuheben, flüchtete der unbekannte Täter mit der Beute zu Fuß in Richtung Edeka-Markt. Er trug bei der Tat eine Sonnenbrille, Mundschutz, eine schwarze Kappe und eine weiß/rote Sportjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-0 entgegen.

