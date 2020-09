Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Wohnwagen

53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Euskirchen in einen geparkten Wohnwagen eingebrochen. Der unbekannte Täter zerbrach ein Plastikfenster und erbeutete einen geringen Geldbetrag und einen Fernseher.

