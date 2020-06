POL-PDLD: Handysünder erwischt

Polizeidirektion Landau

Fünf Handysünder und drei Gurtverstöße stellten Beamte in der Rheinbrückenstraße in Germersheim fest, als sie dort am Freitag in der Zeit von 12 bis 15 Uhr Verkehrskontrollen durchführten. Die Handysünder erwartet ein empfindliches Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.

