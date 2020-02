Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rosenmontagsumzug Wöllstein

Wörrstadt (ots)

Der traditionelle Rosenmontagsumzug in Wöllstein kann aus polizeilicher Sicht sehr positiv bewertet werden. Wie auch in Wörrstadt, spielte hierbei die Umsetzung eines neuen Sicherheitskonzeptes, welches hier zum ersten Mal in dieser Form durch den Veranstalter nach enger Absprache mit der Ordnungsbehörde der Stadt Wöllstein, den Rettungskräften u. Feuerwehr, sowie der Polizeiwache Wörrstadt erarbeitet wurde, eine sehr große Rolle. Das Konzept ging auf! Schätzungsweise ca. 4000 Veranstaltungsbesucher feierten fröhlich und ausgelassenen bis in die Abendstunden. Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen konnte die Polizei mehrere Liter hochprozentigen Alkohols entsorgen. Es wurden insgesamt 28 Personenkontrollen durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde einem Besucher ein Platzverweis erteilt. Weiterhin wurden vier Personen durchsucht, wobei bei einer Person ein Gegenstand sichergestellt werden konnte, der zum Zerkleinern von Haschisch genutzt wird. Daraus folgte dann eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Im Namen aller Mitarbeiter der Polizeiwache Wörrstadt möchten wir uns sehr herzlich beim Veranstalter und dessen Hilfskräften, sowie bei allen beteiligten Behörden und Einrichtungen für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Wir möchten uns auch bei den Besuchern des Wöllsteiner Rosenmontagsumzugs bedanken. Eine tolle Stimmung und fröhliches Miteinander Feiern zeichnen diesen schönen Umzug aus!

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt



Telefon: 06732 - 911 106

www.pwwoerrstadt@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pwwoerrstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell