Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura) Sachbeschädigung an Altkleidercontainer durch Sprengkörper

Trossingen-Schura (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die bereits am Abend des Neujahrstags gegen 21.00 Uhr auf dem Parkplatz des evangelischen Gemeindehauses in der Lange Straße in Schura begangen wurde. Dort zerstörten unbekannte Täter den auf dem Parkplatz beim evangelischen Gemeindehaus aufgestellten Altkleidercontainer der Kreisdiakonie Tuttlingen mit einem unbekannten Sprengkörper. Es ist zweifelhaft, ob es sich hierbei ausschließlich um Feuerwerkskörper handelte, da der Container durch die Wucht der Detonation zerstört wurde. Weiterhin beschädigt wurden die im Container eingelegten Altkleider. Anwohner gaben zwischenzeitlich an, durch einen intensiven Knall und eine regelrechte Druckwelle auf den Vorfall aufmerksam worden zu sein. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden. Der Polizeiposten Trossingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ein.

