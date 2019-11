Polizei Bielefeld

POL-BI: Schülerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht PKW-Fahrer und Zeugen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Quelle-

Eine Schülerin betrat am Dienstag, den 29.10.2019, im Bereich der Bushaltestelle an der Queller Straße, unvermittelt die Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß mit einem PKW kam. Die Polizei sucht den PKW-Fahrer und Zeugen.

Eine 11-jährige Schülerin beabsichtigte gegen 13:35 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle "Albertstraße" die Queller Straße zu überqueren. Als sie auf die Fahrbahn trat, kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Die Schülerin stand zunächst unter Schock und suchte erst später mit ihren Eltern ein Krankenhaus auf, wo sie verbleiben musste. Am 02.11.2019 zeigten die Eltern den Verkehrsunfall bei der Polizei an.

Die Polizei bittet den PKW-Fahrer und Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

