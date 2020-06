Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10-Queichhambach: 06.06.2020, 00:46 Uhr Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht kam es auf der B 10, Fahrtrichtung Pirmasens in Höhe der Abfahrt Queichhambach, zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw geriet hierbei ins Schleudern und kam erst in der Leitplanke zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme behauptetet der Fahrzeugführer, ein 31-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz, einem Reh ausgewichen zu sein. Aufgrund der Tatsache, dass bei dem Mann starker Alkoholgeruch in der Atemluft festzustellen war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser Test ergab einen Wert von 1,68 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Am Pkw entstand Totalschaden, die Leitplanke wurde in einer Länge von ca. 20 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 15000 Euro belaufen. Die Straße musste im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Straßenmeisterei gereinigt werden, bevor diese wieder freigegeben wurde.

